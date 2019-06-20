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РИА Новости

В России хотят пересчитать цены на отопление

09:29
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
По словам депутата, изменения приведут к тому, что у собственников квартир с первого по четвертый этаж, могут значительно увеличиться платежи.
Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще в 2016 году, однако Минстрой решил перенести сроки на четыре года.
Гладких выразил мнение, что полномочия по вводу нового норматива стоит передать региональным властям, которые будут решать, насколько целесообразно вносить изменения.
Счетчики в квартире
2 июня, 20:33
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
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РоссияОбщество
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ccvd65
28351005
Интересное кино.В дома построенных при союзе, теплопотребление было одинаковым на всех этажах, а тут вдруг на ровном месте поменялось. Чинуши, не инач, как новый закон термодинамики открыли. Ну это же открытие тянет на нобеля, не меньше.
20 июня, 09:43
А Ю
247100255
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