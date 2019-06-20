В России хотят пересчитать цены на отопление

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

По словам депутата, изменения приведут к тому, что у собственников квартир с первого по четвертый этаж, могут значительно увеличиться платежи.

Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще в 2016 году, однако Минстрой решил перенести сроки на четыре года.