В Челябинске начали проверку после избиения подростками школьника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения группой подростков сверстника в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее местные СМИ написали, что конфликт произошел между подростками и школьником, который, по данным СМИ, страдает ДЦП. В соцсетях сообщили, что один подросток избил мальчика руками и ногами, после чего его сменил другой юноша, который кулаками стал наносить множество ударов по голове, пока пострадавший не потерял сознание. За происходящим наблюдали другие дети, которые после драки продолжали смеяться и обсуждать произошедшее.
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"Личности активных участников (конфликта) установлены. Проводится проверка, по результатам будет принято решение", – сказала собеседница агентства.
В региональном управлении СК РФ агентству уточнили, что оснований для передачи материалов проверки в следственный комитет пока нет, потому что "вред здоровью мальчика не причинен действиями подростков, (обошлось) без серьезных последствий".