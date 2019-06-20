В Челябинске начали проверку после избиения подростками школьника

Ранее местные СМИ написали, что конфликт произошел между подростками и школьником, который, по данным СМИ, страдает ДЦП. В соцсетях сообщили, что один подросток избил мальчика руками и ногами, после чего его сменил другой юноша, который кулаками стал наносить множество ударов по голове, пока пострадавший не потерял сознание. За происходящим наблюдали другие дети, которые после драки продолжали смеяться и обсуждать произошедшее.