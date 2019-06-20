На северо-западе Москвы ребенок и взрослый пострадали в ДТП

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали при столкновении трех автомобилей, в том числе маршрутного микроавтобуса, в Южном Тушино на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что после столкновения микроавтобуса с минивэном в Южном Тушино на бульваре Яна Райниса образовалась пробка длиной порядка четырех километров.
"По уточненным данным, столкнулись три автомобиля, в том числе маршрутное такси. Предварительно, пострадали два человека, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
В столичной госавтоинспекции подтвердили РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали два человека. На данный момент движение восстановлено.