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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

09:11
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КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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