Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.