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РИА Новости

В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме

09:11
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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.
"В 01.15 мск 20 июня… поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Бугульма, улица Рабочая. До прибытия первых пожарных подразделений из дома местными жителями извлечена женщина, в доме находятся двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детей спасти не удалось, они погибли, еще один человек пострадал.
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