В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

"В 01.15 мск 20 июня… поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Бугульма, улица Рабочая. До прибытия первых пожарных подразделений из дома местными жителями извлечена женщина, в доме находятся двое детей", - говорится в сообщении.