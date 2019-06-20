На пост губернатора Оренбуржья на выборах выдвинулись восемь кандидатов

УФА, 20 июн - РИА Новости. Восемь кандидатов уведомили избирком Оренбургской области о своем выдвижении на выборах губернатора региона, сообщает областной избирком.

"Избирательную комиссию Оренбургской области о своём выдвижении на выборах губернатора уведомили восемь кандидатов, 19 июня был последним днем подачи уведомлений о выдвижении кандидатов на должность руководителя области",- говорится в сообщении ведомства.

По данным избиркома, документы о выдвижении представили Сергей Столпак, выдвиженец от регионального отделения партии "Партия народной̆ свободы", от "Единой России" врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер, Петр Капишников – выдвиженец от регионального отделения партии "Защитники отечества", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", от "Яблока" Ринат Хамиев, Сергей Яцына, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.