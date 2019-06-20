На Урале власти ответили на просьбу жителей к Путину построить ж/д переход

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Власти не могут самостоятельно возвести переход через железнодорожные пути на станции "Тамерлан" в селе Варна Челябинской области из-за принадлежности территории РЖД, заявила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью администрации Варненского района Диана Назарова.
Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. РИА Новости пока не располагает комментарием РЖД относительно данной ситуации.
"Мы давно хотим, чтобы нам его (переход) построили, но власти не могут его выстроить, так как это земля железной дороги. В этом и вся проблема. РЖД говорит, что у них нет возможности, потому что поток людей не соответствует нормативам, чтобы построить этот переход. То есть они говорят, что они не могут, а мы не можем, потому что земля не наша", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что если власти решат строить переход на территории РЖД, они могут быть привлечены к ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.