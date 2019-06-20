На Урале власти ответили на просьбу жителей к Путину построить ж/д переход

"Мы давно хотим, чтобы нам его (переход) построили, но власти не могут его выстроить, так как это земля железной дороги. В этом и вся проблема. РЖД говорит, что у них нет возможности, потому что поток людей не соответствует нормативам, чтобы построить этот переход. То есть они говорят, что они не могут, а мы не можем, потому что земля не наша", – сказала собеседница агентства.