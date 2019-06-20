Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

В начале мая Томиленко сообщил, что в Черкассах совершено нападение на Комарова, пострадавший находился в реанимации. НСЖУ заявил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Позже пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что уголовное дело по факту нападения на Комарова будут расследовать по статье "покушение на умышленное убийство".

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы… Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста", - написал Томиленко на своей странице в Facebook

По его словам, единственная версия убийства, которую разделяют журналисты – профессиональная деятельность Комарова.

"Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов", - добавил Томиленко.