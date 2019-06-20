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РИА Новости

Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание

08:49
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КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
В начале мая Томиленко сообщил, что в Черкассах совершено нападение на Комарова, пострадавший находился в реанимации. НСЖУ заявил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Позже пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что уголовное дело по факту нападения на Комарова будут расследовать по статье "покушение на умышленное убийство".
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"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы… Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, единственная версия убийства, которую разделяют журналисты – профессиональная деятельность Комарова.
"Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов", - добавил Томиленко.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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