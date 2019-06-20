Данные с телефонов Nokia будут храниться в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов Nokia, объявила, что начнет перенос пользовательских данных из Сингапура в Финляндию.

"HMD Global, выпускающая телефоны Nokia, объявляет о партнерстве с консалтинговой фирмой CGI и Google Cloud для перемещения и хранения данных телефонов в облачном регионе Google в Хамине, Финляндия. Этот шаг предоставит пользователям телефонов Nokia еще больше возможностей, повысив скорость и точность улучшений, предоставляемых телефонам Nokia", - сообщает компания.

Первыми смартфонами, которые начнут хранить данные в Финляндии, будут новые модели компании, начиная с Nokia 4.2, Nokia 3.2 и Nokia 2.2, у всех остальных моделей телефонов данные будут перенесены после обновления операционной системы до Android Q, весь процесс завершится в 2020 году.