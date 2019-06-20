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РИА Новости

Данные с телефонов Nokia будут храниться в Финляндии

08:40
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© Фото : HMD GlobalТелефон Nokia 106
Телефон Nokia 106
© Фото : HMD Global
Телефон Nokia 106. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов Nokia, объявила, что начнет перенос пользовательских данных из Сингапура в Финляндию.
"HMD Global, выпускающая телефоны Nokia, объявляет о партнерстве с консалтинговой фирмой CGI и Google Cloud для перемещения и хранения данных телефонов в облачном регионе Google в Хамине, Финляндия. Этот шаг предоставит пользователям телефонов Nokia еще больше возможностей, повысив скорость и точность улучшений, предоставляемых телефонам Nokia", - сообщает компания.
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Первыми смартфонами, которые начнут хранить данные в Финляндии, будут новые модели компании, начиная с Nokia 4.2, Nokia 3.2 и Nokia 2.2, у всех остальных моделей телефонов данные будут перенесены после обновления операционной системы до Android Q, весь процесс завершится в 2020 году.
В марте власти Финляндии проводили расследование в отношении компании HMD Global, производителя телефонов под брендом Nokia, в отношении безопасности персональных данных, подозревая, что телефоны Nokia 7 Plus отправляют некоторые персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае. Сам производитель признал тогда, что некоторые из телефонов Nokia 7 Plus действительно отправляли данные ввиду ошибки программирования, проблема была решена с обновлением программного обеспечения.
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Сингапур (страна)ФинляндияРоссияТехнологии
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