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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет, заявил Рябков

08:39
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
СОЧИ, 20 апр - РИА Новости. Конкретных договоренностей о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, стороны продолжают контакты, этот вопрос не снят с повестки дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты идут постоянно, никакие варианты не исключаются, но по состоянию на данный момент конкретных договоренностей нет", - сказал Рябков.
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По его словам, "повестка дня наших отношений с Венесуэлой конструктивна и нацелена на перспективу, не сводится только к обсуждению тех трудностей, с которыми страна сталкивается сейчас и путей выхода" из этой ситуации.
"Когда появится больше материи и содержания с точки зрения продвижения по этим проектам, думаю, тогда актуализируется тема визита. Она не снимается с повестки дня, и мы находимся в контакте с венесуэльскими коллегами и будем и далее находится", - добавил он.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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