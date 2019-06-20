Конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет, заявил Рябков

СОЧИ, 20 апр - РИА Новости. Конкретных договоренностей о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, стороны продолжают контакты, этот вопрос не снят с повестки дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты идут постоянно, никакие варианты не исключаются, но по состоянию на данный момент конкретных договоренностей нет", - сказал Рябков.

По его словам, "повестка дня наших отношений с Венесуэлой конструктивна и нацелена на перспективу, не сводится только к обсуждению тех трудностей, с которыми страна сталкивается сейчас и путей выхода" из этой ситуации.