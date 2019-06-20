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РИА Новости

Рябков: США не конкретизировали предложение о соглашении вместо СВПД

08:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. США так не конкретизировали своё предложение заключить более широкое соглашение, чем СВПД, ничего кроме заявлений не последовало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что когда чуть более года назад президент США Дональд Трамп объявлял о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "он анонсировал намерение работать в направлении более широкого соглашения, которое охватывало бы и другие вопросы, помимо иранской ядерной программы".
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"Но ничего за этот год не было конкретизировано, никаких предложений сделано не было и ничего кроме деклараций, вербальных импульсов в пользу начала некоего нового процесса не последовало", - сказал Рябков.
Он отметил, что по оценке Москвы такая линия США " это отражение того, что во внешнеполитическом арсенале США все меньше инструментов и кроме прессинга, будь то санкционный или, как в данном случае, военный".
"Это опасная тенденция для всей международной обстановки. И мы давно пришли к выводу о том, что необходимо плотно и настойчиво укреплять собственную безопасность, иначе мы можем оказаться в ситуации, когда подобного рода политика ещё повысит риски, которых и так уже немало", - добавил Рябков.
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