Рябков: США не конкретизировали предложение о соглашении вместо СВПД

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. США так не конкретизировали своё предложение заключить более широкое соглашение, чем СВПД, ничего кроме заявлений не последовало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что когда чуть более года назад президент США Дональд Трамп объявлял о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "он анонсировал намерение работать в направлении более широкого соглашения, которое охватывало бы и другие вопросы, помимо иранской ядерной программы".

"Но ничего за этот год не было конкретизировано, никаких предложений сделано не было и ничего кроме деклараций, вербальных импульсов в пользу начала некоего нового процесса не последовало", - сказал Рябков.

Он отметил, что по оценке Москвы такая линия США " это отражение того, что во внешнеполитическом арсенале США все меньше инструментов и кроме прессинга, будь то санкционный или, как в данном случае, военный".