СМИ: В Индии предупредили о высокой вероятности атак со стороны ИГ*

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн - РИА Новости. Повышенная угроза атак со стороны террористической группировки ИГ* сохраняется в Индии после череды тяжелых поражений организации в странах Ближнего Востока, свидетельствуют данные индийских разведывательных служб.

Как информирует телеканал NDTV , соответствующие предупреждения были направлены на текущей неделе руководству полиции ряда индийских штатов. В них утверждается, что вероятность совершения боевиками террористических атак в этих регионах “высока”.

“На фоне поражений в Ираке и Сирии “Исламское государство”* призывает своих боевиков к проведению насильственного джихада в их собственных странах”, - говорится в одном из докладов разведки, с которым удалось ознакомиться телеканалу. Согласно этой информации, за последние месяцы киберактивность в стране, связанная с ИГ*, значительно возросла, что позволяет спецслужбам делать вывод о готовящихся нападениях.

В числе наиболее уязвимых регионов упоминаются такие штаты, как Керала, Тамилнад, Андхра-Прадеш и Кашмир. В разведке уверены, что в качестве мишеней террористы, вероятнее всего, будут использовать торговые центры, больницы, автобусные остановки и метрополитен.

Как отмечает телеканал, с мая текущего года власти ряда прибрежных штатов Индии усилили меры безопасности, опасаясь, что боевики ИГ* попытаются проникнуть на территорию региона с моря - например, из Шри-Ланки.

Индия уже имеет трагический опыт нападения боевиков с моря. Двадцать шестого ноября 2008 года десять террористов прибыли морем в Мумбаи из пакистанского города Карачи, после чего, разбившись на группы, начали расстреливать местных жителей. В течение двух суток они оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были уничтожены. Жертвами мумбайской атаки, которая считается одним из самых кровавых терактов за всю историю страны, тогда стали 166 человек.

В марте текущего года командующий военно-морскими силами Индии адмирал Сунил Ланба предупредил, что, согласно информации Нью-Дели, террористы готовятся к совершению новых атак в стране с моря. Главком индийских ВМС при этом не уточнил, о каких конкретно группировках идет речь.