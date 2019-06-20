Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Власти могут обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.

Проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев, пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания от 10 июня по развитию российского виноделия.

О результатах Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля.

В Минсельхозе газете заявили, что в целом поддерживают предложение и готовы обсудить вопрос с заинтересованными ведомствами и общественными организациями.

В Минфине отметили, что не занимаются регулированием услуг общепита. В Минпромторге сказали, что не получали поручение. В Роспотребнадзоре и МЭР не ответили на запросы издания.

Преференции для своих

Российские виноделы неоднократно отмечали необходимость дополнительных преференций от государства, напоминает газета.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что подобная идея обсуждалась в Краснодарском крае при Александре Ткачеве, который занимал пост губернатора региона в 2001-2015 годах до перехода на должность главы Минсельхоза.

Источник газеты на ресторанном рынке региона не слышал, что идея приобрела законодательный характер. По его словам, некоторые местные рестораны действительно выделяют локальные вина в меню, но только по договоренности с производителями за дополнительное вознаграждение.

В 2018 году бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в стране производителей игристых вин "Абрау-Дюрсо", предложил ввести сбор на импортные вина.

Полученные средства, до 30 миллиардов рублей в год, предполагалось направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 миллиарда рублей. Но предложение Титова так и не было принято.

Мнение отраслевых экспертов

Председатель правления Beluga Group (выпускает премиальные вина под брендом Golubitskoe Estate) Александр Мечетин заявил газете, что поддерживает любые меры по продвижению российского вина.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров согласен с необходимостью поддержки российских виноделов. Но, указывает он, обязывать рестораторов ставить местное вино перед всей остальной алкогольной продукцией можно только при условии предоставления им встречных преференций.

Например, если заведение специализируется только на вине и размещает российскую продукцию на передовых позициях, его можно было бы освободить от необходимости получения лицензии.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков (в числе ресторанов — Vogue Cafe, Bolshoi, "Клево") указывает, что подобных мер сегодня нет ни в одной стране мира. По его мнению, российское вино должно конкурировать с импортным прежде всего ценой и качеством, а не искусственно созданными мерами.