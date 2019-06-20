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РИА Новости

Гуляющая по Норильску белая медведица могла прийти с берегов Карского моря

08:21
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© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Гуляющий по окраинам Норильска краснокнижный белый медведь мог попасть в город с побережья Карского моря, преодолев более 500 километров, а толкнула его на это бескормица, вызванная изменением климата, сообщили журналистам в мэрии Норильска.
Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. По данным краевого главка МВД, зверь не агрессивен и находится под постоянным наблюдением.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров. Все передвижения животного полностью контролируются. В Норильск прибыли специалисты, чтобы осмотреть зверя, затем будет принято решение - либо увезти его на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк.
"По мнению местных профильных экспертов, тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, - явление уникальное. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата", - отметили в мэрии.
© газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
По данным властей, в истории Норильска это уже второй подобный случай. В конце апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника "Маяк" и напугала женщин–охранниц. Хотя белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции.
Чтобы не допустить повторения ситуации, было решено организовать операцию по спасению белого медведя. Глава Норильска Ринат Ахметчин взял на личный контроль ситуацию.
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