Гуляющая по Норильску белая медведица могла прийти с берегов Карского моря

КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Гуляющий по окраинам Норильска краснокнижный белый медведь мог попасть в город с побережья Карского моря, преодолев более 500 километров, а толкнула его на это бескормица, вызванная изменением климата, сообщили журналистам в мэрии Норильска.

Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. По данным краевого главка МВД, зверь не агрессивен и находится под постоянным наблюдением.

В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров. Все передвижения животного полностью контролируются. В Норильск прибыли специалисты, чтобы осмотреть зверя, затем будет принято решение - либо увезти его на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк.

"По мнению местных профильных экспертов, тот факт, что белый медведь дошёл от мест своего естественного обитания на побережье Карского моря до Норильска, - явление уникальное. Он прошагал на юг минимум 500 километров. По всей видимости, на путешествие его толкнула бескормица, связанная с таянием льдов и изменениями климата", - отметили в мэрии.

По данным властей, в истории Норильска это уже второй подобный случай. В конце апреля 1979 года белая медведица вышла к складу взрывчатых материалов рудника "Маяк" и напугала женщин–охранниц. Хотя белый медведь занесён в Красную книгу, тогда зверь был убит стрелком талнахского поселкового отдела милиции.