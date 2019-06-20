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РИА Новости

В ЕС недовольны поведением Киева, считает эксперт

08:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Уделяя слишком много внимания конфликту в Донбассе, Украина вызывает недовольство у европейских партнеров, которые участвуют в урегулировании кризиса в том числе для того, чтобы дать Киеву возможность реализовать реформы и модернизацию и приблизиться к стандартам ЕС, заявил РИА Новости эксперт, руководитель берлинского бюро Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Йозеф Яннинг.
Ранее на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, а согласен только на переговоры в нормандском формате и прекращение огня. Он также призывал сохранить санкционное давление на Россию. Канцлер Меркель в свою очередь заявила, что в реализации минского процесса наблюдается, к сожалению, недостаточно прогресса, санкции могут быть сняты только после выполнения условий, указанных в соглашении.
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"Ожидания, которые связывали Берлин и Париж с началом нормандского процесса, заключались в том, что в итоге этого процесса конфликт на востоке Украины было бы возможно в известной степени заморозить, что дало бы украинскому руководству возможность реализовать собственную большую программу, провести основательную модернизацию и реформирование экономики, политики, законодательства, управления страной, чтобы она стала больше соответствовать стандартам ЕС. Нужно констатировать, что украинские власти крайне охотно уцепились за конфликт на востоке, в то время как многие другие задачи остались нерешенными", - считает Яннинг.
"Есть впечатление, что новый президент Украины это понял, потому что украинские политики сегодня говорят о мобилизации новой поддержки за счет доказательств того, какого рода нарушения происходят в отношении Украины. А европейцы отвечают: поддержку вы можете получить только при условии, что выполните домашнее задание. Это задание - реформа экономики и управления. И это реальный взгляд европейских политиков на Украину. К сожалению, мы пока не смогли сдвинуться с этого пункта за пять лет", - добавил он.
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По словам эксперта, оснований для ослабления европейских санкций в отношении России "в настоящее время нет, они будут продлены, но заинтересованность как немецкой, так и европейской политики в диалоге с Россией сохраняется".
"В то, что эти санкции прямо могут повлиять на изменение российской позиции, не верит почти никто, но по причине сохранения целостности собственной позиции (для Европы - ред) важно сохранять эти санкции. Поэтому речь идет о том, что, да, мы готовы говорить с Россией, возможно, даже больше интенсивно сотрудничать с Россией в экономической области, но предпосылкой для этого было бы не просто отсутствие политических затруднений, но и экономические условия", - считает Яннинг.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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