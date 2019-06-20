Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае

УФА, 20 июн - РИА Новости. Горно-обогатительный комбинат в башкирском Сибае к осени завершит затопление тлеющего карьера, и горожане забудут о неудобствах, заявил на своей странице в соцсети " Горно-обогатительный комбинат в башкирском Сибае к осени завершит затопление тлеющего карьера, и горожане забудут о неудобствах, заявил на своей странице в соцсети " Вконтакте " врио главы Башкирии Радий Хабиров после появления в интернете видеообращения местных жителей к главе государства.

С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае тлела руда, загрязняя воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, 26 марта рабочие затопили водой часть карьера. После этого, по данным мэрии, концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышала нормы. Но местные жители по-прежнему жаловались на неприятный запах и плохое самочувствие. Специалисты комбината продолжили затопление карьера 26 апреля. При этом активисты продолжают выкладывать в соцсетях показатели частных лабораторий о превышении концентрации вредных веществ, а мэрия города ежедневно сообщает, что ПДК диоксида серы в воздухе находится в норме.

В среду жители Сибая разместили в интернете видеообращение к главе государства с просьбой помочь в решении экологической проблемы.

Хабиров на своей странице в соцсети написал, что ситуация остаётся под его личным контролем, две передвижные лаборатории работают так же интенсивно, как и раньше.

"Превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы. Как и раньше – все замеры проводятся в присутствии журналистов и вообще любых желающих. Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет", - сообщает Хабиров. Он напомнил, что власти уже направили в санатории республики 1328 детей и взрослых на лечение и профилактику, а еще 500 детей – в Крым.