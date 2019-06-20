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РИА Новости

Лагутенко после гибели леопарда Меамура не будет давать имя другому зверю

07:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Архивное фото
Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко заявил, что после трагического случая с его "подопечным" леопардом, которого сбил автомобиль в Приморье, не будет давать имя другому краснокнижному хищнику.
Леопард Меамур, имя которому дал Лагутенко, погиб 24 октября 2015 года на 35 километре автодороги Раздольное-Хасан, вне границ нацпарка "Земля леопарда", где он обитал. По словам водителя, леопард неожиданно появился на обочине и прыгнул. Удар пришелся на заднюю часть тела животного. Спустя некоторое время зверь умер на месте аварии.
Илья Лагутенко. Архивное фото
03:05
Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
"Тогда была печальная история с нашим Меамуром, у меня дети потом переживали. Поэтому, честно говоря, может, назвать (другого - ред.) леопарда я и хотел бы, но вся эта ситуация – не совсем то, что нужно делать сейчас", - сказал музыкант в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
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Илья ЛагутенкоМумий ТролльПриморский крайОбщество
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