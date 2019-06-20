Лагутенко после гибели леопарда Меамура не будет давать имя другому зверю

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко заявил, что после трагического случая с его "подопечным" леопардом, которого сбил автомобиль в Приморье, не будет давать имя другому краснокнижному хищнику.

Леопард Меамур, имя которому дал Лагутенко, погиб 24 октября 2015 года на 35 километре автодороги Раздольное-Хасан, вне границ нацпарка "Земля леопарда", где он обитал. По словам водителя, леопард неожиданно появился на обочине и прыгнул. Удар пришелся на заднюю часть тела животного. Спустя некоторое время зверь умер на месте аварии.

"Тогда была печальная история с нашим Меамуром, у меня дети потом переживали. Поэтому, честно говоря, может, назвать (другого - ред.) леопарда я и хотел бы, но вся эта ситуация – не совсем то, что нужно делать сейчас", - сказал музыкант в интервью РИА Новости.