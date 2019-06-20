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РИА Новости

Ученый рассказал о реадаптации косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

07:25
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Животные из "китовой тюрьмы" в Приморье уже проходят реадаптацию к жизни в природе перед тем, как их выпустят, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"В настоящее время косатки и белухи уже проходят реадаптацию. С 5 июня компании-отловщики начали мероприятия по реадаптации животных в соответствии с рекомендациями консилиума", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученые будут наблюдать за млекопитающими и после выпуска. "Косаткам и белухам будут установлены спутниковые метки, чтобы можно было наблюдать за их поведением в естественной среде обитания", - добавил представитель института.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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