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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Челябинской области

07:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Состояние всех пострадавших при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом оценивается как стабильное, два человека остаются в реанимации, сообщает в четверг министерство здравоохранения Челябинской области.
Столкновение рейсового автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, и бензовоза произошло вечером в среду на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал". В ДТП погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
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"Сейчас в реанимации больницы Златоуста находятся два человека: женщина и мужчина, состояние у обоих стабильное. В течение нескольких часов мужчину доставят в Челябинскую областную больницу на вертолете санавиации", – говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что из пяти человек, поступивших вчера в отделение златоустовской больницы, двое осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение, один сейчас находится в неврологическом отделении, еще один – в травматологии. Пострадавшего в аварии подростка на реанимобиле доставили в Челябинскую областную больницу.
"Состояние всех пострадавших стабильное", – отметили в ведомстве.
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