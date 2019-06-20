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РИА Новости

Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из "китовой тюрьмы"

07:10
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Специалисты готовят операцию по выпуску животных из бухты Средней в Охотское море. Члены научного консилиума приступили к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных", - сказал собеседник.
По его словам, научная программа была подготовлена учеными и утверждена Росрыболовством. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения команды Жана-Мишеля Кусто.
"Как сообщил ответственный секретарь консилиума Вячеслав Бизиков, согласно программе, животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года. Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование", - добавил собеседник.
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Он отметил, что сейчас идет подготовка к выпуску, доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки животных. В ближайшее время будет объявлено о начале операции по транспортировке первой партии млекопитающих.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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