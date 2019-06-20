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РИА Новости
Культура

Лагутенко рассказал, что хотел бы выступить с концертом в Северной Корее

07:04
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Архивное фото
Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко заявил, что с удовольствием выступил бы в Северной Корее и примерно представляет, как это могло бы быть.
"Я бы с удовольствием выступил в любой точке света, и все, что мне доступно, мы пытаемся сделать", - сказал музыкант в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, не хочет ли он выступить в КНДР.
"Это выглядит сейчас фантастически, но если к этому прилагать какие-то усилия... Хотя я примерно представляю, как это все могло бы получиться", - отметил собеседник.
Он рассказал, что с нынешним диджеем группы Александром Холенко познакомился на фестивале искусств в Норвегии, где было много музыкантов со всего мира.
"И мы до сих пор вспоминаем, как там выступила группа северокорейских детей–гитаристов. С ними была куча чекистов. Но всем понравилось, все хлопали – это такая экзотика. Я тоже понимаю, что если бы мы когда-либо добрались (в КНДР – ред.), то это тоже была бы экзотика. Но жизнь в экзотике - она стоит того", - отметил Лагутенко.
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
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КультураИлья ЛагутенкоМумий ТролльКНДРРоссия
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