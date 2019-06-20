Лагутенко рассказал, что хотел бы выступить с концертом в Северной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко заявил, что с удовольствием выступил бы в Северной Корее и примерно представляет, как это могло бы быть.

"Я бы с удовольствием выступил в любой точке света, и все, что мне доступно, мы пытаемся сделать", - сказал музыкант в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, не хочет ли он выступить в КНДР.

"Это выглядит сейчас фантастически, но если к этому прилагать какие-то усилия... Хотя я примерно представляю, как это все могло бы получиться", - отметил собеседник.

Он рассказал, что с нынешним диджеем группы Александром Холенко познакомился на фестивале искусств в Норвегии, где было много музыкантов со всего мира.