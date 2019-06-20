Бывший дипломат исключил возможность военного переворота в КНДР

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в 2016 году с семьей из Лондона в Южную Корею, исключает возможность военного переворота в КНДР, об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Токио.

Тхэ Ён Хо, который был советником-посланником посольства КНДР в Лондоне, сообщил, что "в нынешней структуре обороны страны почти нет возможности для какого-либо переворота или устранения (лидера) Ким Чен Ына военными".

"У страны уникальная военная структура, и ее армия не приспособлена для войны. Генштаб может контролировать только 600 военных в районе демилитаризованной линии", - сказал бывший дипломат.

По его словам, северокорейские военные не имеют никаких вооружений, а те солдаты, которые охраняют Пхеньян, не имеют отношения к министерству обороны КНДР.

"Никто из военных не может организовать переворот, и только сам Ким Чен Ын способен контролировать разные секторы вооруженных сил", - пояснил Тхэ Ён Хо.