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РИА Новости

В Таиланде 13 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

06:55
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БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Один человек погиб, 13 получили травмы различной степени тяжести в столкновении рейсового междугороднего автобуса, легкового автомобиля и пикапа в провинции Краби на юге Таиланда, сообщает в четверг новостной интернет-портал Thaiger.
Авария произошла вечером в среду. Легковой автомобиль врезался сзади в кузов пикапа, совершавшего перестроение, а затем в оба автомобиля врезался рейсовый междугородний автобус, следовавший в том же направлении. В результате столкновения водитель пикапа погиб на месте.
Женщина на седьмом месяце беременности, управлявшая легковым автомобилем, получила тяжелые ранения и была доставлена в ближайшую больницу. Легкие травмы получили 12 пассажиров автобуса, которым в местной больнице была оказана медицинская помощь, сообщает портал.
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