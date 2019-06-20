Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками

Как пояснил Кузнецов, к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.

При скимминге мошенники устанавливают на банкоматы специальные устройства, которые копируют всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, злоумышленники используют видеокамеры или накладки на клавиатуру, чтобы узнать пин-код.