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РИА Новости

Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками

06:55
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКарта "Сбербанка"
Карта Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России фактически удалось победить скимминг — хищение денег с помощью установленных на банкоматы устройств, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", — приводит его слова портал banki.ru.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
15 апреля, 06:51
"Коммерсант" сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Как пояснил Кузнецов, к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.
При скимминге мошенники устанавливают на банкоматы специальные устройства, которые копируют всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, злоумышленники используют видеокамеры или накладки на клавиатуру, чтобы узнать пин-код.
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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