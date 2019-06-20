Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России фактически удалось победить скимминг — хищение денег с помощью установленных на банкоматы устройств, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", — приводит его слова портал banki.ru.
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Как пояснил Кузнецов, к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.
При скимминге мошенники устанавливают на банкоматы специальные устройства, которые копируют всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, злоумышленники используют видеокамеры или накладки на клавиатуру, чтобы узнать пин-код.