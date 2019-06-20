В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В среду народная милиция ЛНР также заявляла о трех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново и Калиново.