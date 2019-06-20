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РИА Новости

В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

06:32
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В среду народная милиция ЛНР также заявляла о трех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Логвиново и Калиново.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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