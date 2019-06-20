Ученые опровергли сообщения о начале вывоза косаток из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Представитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опроверг сообщения о том, что косаток начали выпускать из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Местное издание Vl.ru ранее сообщило, что животных начали перегружать в контейнеры.
Пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов опроверг информацию о погрузке животных.
"Нет, не вывозят, косатки все на месте. Здесь работают ученые, консилиум. Сегодня мы обсуждаем конкретно дальнейшие вопросы маршрутов, сроков. Вывоза сегодня нет. Это фейк", - сказал собеседник.
"Я сейчас в бухте Средняя, здесь ничего такого не происходит. Косаток никуда не перегружают. Пока мы только определяемся", - сказал Смородов.
По его словам, если будет принято решение о перевозке животных, оно будет обнародовано.
В администрации Приморья сказали РИА Новости, что пока информацией о ситуации не располагают.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.