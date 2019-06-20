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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

06:09
11381
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Челябинской области жители села Варна направили на прямую линию Владимиру Путину жалобу на проблемы с переходом железнодорожных путей на станции "Тамерлан".
В видеообращении жители пояснили, что Варна разделена части железной дорогой на две части, и из-за отсутствия нормального перехода они должны каждый день пролезать под поезда. "Пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады. Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке", — сказали они.
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
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Жители добавили, что врио губернатора Алексей Текслер побывал в Варне и пообещал решить проблему. "Просим поддержать его", - говорится в сообщении.
Следственный комитет сообщил, что на основании заявления о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Место происшествия было осмотрено, опрошены заявители, представители Южно-Уральской железной дороги, глава администрации Варненского муниципального района. Также истребованы документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

Прямая линия с президентом

О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" объявили девятого июня, за прошедшие дни от россиян поступило свыше миллиона вопросов.
Сегодня Путин в 17-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Общение главы государства с гражданами начнется в полдень.
Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСКРВладимир ПутинЧелябинская область
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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