СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Челябинской области жители села Варна направили на прямую линию Владимиру Путину жалобу на проблемы с переходом железнодорожных путей на станции "Тамерлан".

В видеообращении жители пояснили, что Варна разделена части железной дорогой на две части, и из-за отсутствия нормального перехода они должны каждый день пролезать под поезда. "Пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады. Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке", — сказали они.

Жители добавили, что врио губернатора Алексей Текслер побывал в Варне и пообещал решить проблему. "Просим поддержать его", - говорится в сообщении.

Следственный комитет сообщил, что на основании заявления о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Место происшествия было осмотрено, опрошены заявители, представители Южно-Уральской железной дороги, глава администрации Варненского муниципального района. Также истребованы документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

Прямая линия с президентом

О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" объявили девятого июня, за прошедшие дни от россиян поступило свыше миллиона вопросов.

Сегодня Путин в 17-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии. Общение главы государства с гражданами начнется в полдень.