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РИА Новости
Культура

Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов

06:10
18656
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Он рассказал, что сценаристам было тяжело уместить двухгодичные события в пять часов экранного времени, а решение отступить от реальной последовательности событий было вызвано таким понятием, как "художественный выбор", то есть связано с желанием максимально показать зрителю историю.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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В частности, Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор, и отметил, что время крушения было изменено сознательно, поскольку иначе этот эпизод не попал бы в сериал.
Кроме того, он прокомментировал наличие в сериале голых шахтеров, отметив, что брал этот факт из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва".
Мейзин также рассказал, что, скорее всего, преувеличил масштабы второго взрыва, который мог бы произойти, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале речь идет о мощности от 2 до 4 мегатонн, однако после выхода сериала многие физики начали говорить, что в реальности речь шла о диапазоне, измеряющемся в килотоннах.
Помимо этого, продюсер специально записал подкаст, в котором постарался объяснить, что именно и как было изменено в сериале по сравнению с реальными событиями.
Мейзин также подчеркнул, что некоторые неточности в сериале - это не ошибки, а разный взгляд на происходящее. Он использовал разные источники в поиске информации, и попытался максимально точно передать все происходящее в момент и после аварии.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади республики). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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4932011189
Обсудить 11
КультураЧернобыльская АЭС
Популярные комментарии
Это русофобией называется .... Себя во всех фильмах спасителями и гениями а русских варвары которые губят всех и вся... Сознательное искажение...
20 июня, 06:29
Ловец Троллей
26101011
*этот факт из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва"* - я бы не назвал произведение этой писательницы надёжным источником...
20 июня, 06:27
Booz
3100005
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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