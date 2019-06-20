Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.

Он рассказал, что сценаристам было тяжело уместить двухгодичные события в пять часов экранного времени, а решение отступить от реальной последовательности событий было вызвано таким понятием, как "художественный выбор", то есть связано с желанием максимально показать зрителю историю.

В частности, Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор, и отметил, что время крушения было изменено сознательно, поскольку иначе этот эпизод не попал бы в сериал.

Кроме того, он прокомментировал наличие в сериале голых шахтеров, отметив, что брал этот факт из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва".

Мейзин также рассказал, что, скорее всего, преувеличил масштабы второго взрыва, который мог бы произойти, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале речь идет о мощности от 2 до 4 мегатонн, однако после выхода сериала многие физики начали говорить, что в реальности речь шла о диапазоне, измеряющемся в килотоннах.

Помимо этого, продюсер специально записал подкаст, в котором постарался объяснить, что именно и как было изменено в сериале по сравнению с реальными событиями.

Мейзин также подчеркнул, что некоторые неточности в сериале - это не ошибки, а разный взгляд на происходящее. Он использовал разные источники в поиске информации, и попытался максимально точно передать все происходящее в момент и после аварии.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.