American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines сообщила, что купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR, способных летать через Атлантику.

Изначально предполагалось, что American приобретет машины Airbus других моделей. Однако согласно условиям нынешней сделки, American купит 30 XLR вместо них и еще 20 - дополнительно.

Соглашение было достигнуто на фоне проблем у главного конкурента Airbus — корпорации Boeing, которая была вынуждена прекратить полеты новейшего лайнера 737 Max после двух авиакатастроф. При этом A321 XLR не конкурирует напрямую с 737 Max, и Boeing пока не определилась, будет ли создавать прямого конкурента для XLR.