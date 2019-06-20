Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T05:44Z
https://ria.ru/20190620/1555720247.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1036x0_80_0_0_8b15fef7b24d672fd3c554f634df7787.jpg
РИА Новости

American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR

05:44
1350
© AP Photo / Charles KrupaСамолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines сообщила, что купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR, способных летать через Атлантику.
Изначально предполагалось, что American приобретет машины Airbus других моделей. Однако согласно условиям нынешней сделки, American купит 30 XLR вместо них и еще 20 - дополнительно.
Соглашение было достигнуто на фоне проблем у главного конкурента Airbus — корпорации Boeing, которая была вынуждена прекратить полеты новейшего лайнера 737 Max после двух авиакатастроф. При этом A321 XLR не конкурирует напрямую с 737 Max, и Boeing пока не определилась, будет ли создавать прямого конкурента для XLR.
Главное достоинство XLR - в способности совершать трансатлантические рейсы, при этом сохраняя гибкость в маршрутах и эффективность в потреблении топлива, которой отличаются узкофюзеляжные самолеты. Дальность полета составит 4,7 тысячи морских миль (8,7 тысячи километров). Самолет в разных конфигурациях способен перевозить от 230 до 270 пассажиров.
Отработка систем управления гражданского самолета в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ
13 мая, 08:00
Дело в трубе. Как самолеты обретают форму
733000
Обсудить 0
Airbus GroupAirbus A321American AirlinesСШАЭкономика
Рекомендуем
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
РИА
Новости
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Лента
новостей
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Определены самые популярные курорты на Азовском море
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Чем грозит один укус клеща и что делать, если это случилось
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил сделать новый аэропорт Саратова базой "Победы"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Кадр из фильма Мстители. Финал
"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В центре Москвы горят оборудованные на чердаке художественные мастерские
11:40Патрушев: на встрече в Иерусалиме Россия будет учитывать интересы Ирана
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
Лента новостейМолния