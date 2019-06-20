Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T05:22Z
https://ria.ru/20190620/1555720192.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151119/05/1511190542_0:469:1973:1579_1036x0_80_0_0_cacb912d09ac6f5c9a7b55d292fd8df4.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае могут объединить два порта в один транспортный узел

05:22
1319
© РИА Новости / Олег Галушко / Перейти в фотобанкПаром у причала в порту Ванино. Архивное фото
Паром у причала в порту Ванино. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Галушко
Перейти в фотобанк
Паром у причала в порту Ванино. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Крупные морские порты Ванино и Совгавань на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, где действует режим свободного порта, могут объединить в один транспортный узел, сообщил в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
В четверг в Хабаровске проходит заседание совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта. Участники обсуждают перспективы развития транспортных коридоров и пунктов пропуска на границе с Китаем.
"Для развития портовой инфраструктуры и обеспечения деятельности резидентов свободного порта Владивосток правительством края совместно с Минтрансом РФ и администрацией морских портов Охотского моря и Татарского пролива выработан вопрос по объединению портов Ванино и Совгавань в единый комплекс. Решение данного вопроса запланировано на 2020 год", - сказал Немытов.
"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР. Порты Ванино и Совгавань располагаются рядом, связаны общей инфраструктурой.
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
31 мая, 06:03
Трутнев прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ
501000
Обсудить 0
Ванино (порт)Советская ГаваньХабаровский крайЭкономика
Рекомендуем
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
РИА
Новости
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Лента
новостей
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Определены самые популярные курорты на Азовском море
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Чем грозит один укус клеща и что делать, если это случилось
В Находку доставили яхту, которую пытались задержать в Японском море
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния