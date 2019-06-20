В Хабаровском крае могут объединить два порта в один транспортный узел

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Крупные морские порты Ванино и Совгавань на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, где действует режим свободного порта, могут объединить в один транспортный узел, сообщил в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

В четверг в Хабаровске проходит заседание совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта. Участники обсуждают перспективы развития транспортных коридоров и пунктов пропуска на границе с Китаем.

"Для развития портовой инфраструктуры и обеспечения деятельности резидентов свободного порта Владивосток правительством края совместно с Минтрансом РФ и администрацией морских портов Охотского моря и Татарского пролива выработан вопрос по объединению портов Ванино и Совгавань в единый комплекс. Решение данного вопроса запланировано на 2020 год", - сказал Немытов.