В Хабаровском крае могут объединить два порта в один транспортный узел

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Крупные морские порты Ванино и Совгавань на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, где действует режим свободного порта, могут объединить в один транспортный узел, сообщил в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
В четверг в Хабаровске проходит заседание совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта. Участники обсуждают перспективы развития транспортных коридоров и пунктов пропуска на границе с Китаем.
"Для развития портовой инфраструктуры и обеспечения деятельности резидентов свободного порта Владивосток правительством края совместно с Минтрансом РФ и администрацией морских портов Охотского моря и Татарского пролива выработан вопрос по объединению портов Ванино и Совгавань в единый комплекс. Решение данного вопроса запланировано на 2020 год", - сказал Немытов.
"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны АТР. Порты Ванино и Совгавань располагаются рядом, связаны общей инфраструктурой.