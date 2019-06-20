В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета"

Сейчас для проезда по таким дорогам водителю надо остановиться на специальном пункте взимания платы. Как пишет издание, строительство таких мест недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

Поэтому для того, чтобы штрафовать водителей, предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать такие дороги свободнее.

Собранные деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов.

В четверг инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.