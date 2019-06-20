Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:02Z
https://ria.ru/20190620/1555720148.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/64983/80/649838055_0:0:3557:2000_1036x0_80_0_0_02bcabf6b9dde0f737dbf11fb38be1ef.jpg
РИА Новости

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

05:12
128964
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие платного участка автомобильной дороги М-4 "Дон"
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Сейчас для проезда по таким дорогам водителю надо остановиться на специальном пункте взимания платы. Как пишет издание, строительство таких мест недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.
Поэтому для того, чтобы штрафовать водителей, предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать такие дороги свободнее.
Собранные деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов.
Инспектор ГИБДД
17 июня, 16:43
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
В четверг инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Сейчас платные дороги действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.
Участок трассы М-4 Дон
14 июня, 06:34
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час
155265753578
Обсудить 142
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Мы и так платим за дороги. Транспортный налог называется. А платные дороги, я считаю, преступление. То есть, государство и муниципалитеты, получается, не в состоянии обеспечить надлежащую транспортную обстановку и даёт это на откуп частникам, которые стригут деньги за это. Круто? Да, простым смертным и не снилось, будут платить за комфорт, который государство им не может дать и платить транспортный налог
20 июня, 05:51
Александр Сергеевич
238610032
Так ты по государственным дорогам и ездишь бесплатно а платные это частные дороги... Не нравится не езди... Или строй дороги за свой счёт и не бери за них плату... Так что транспортны налог тут не причём....
20 июня, 06:07
Ловец Троллей
5600018200
Рекомендуем
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
РИА
Новости
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Определены самые популярные курорты на Азовском море
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Чем грозит один укус клеща и что делать, если это случилось
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
В России хотят пересчитать цены на отопление
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил сделать новый аэропорт Саратова базой "Победы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния