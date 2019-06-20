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РИА Новости
Война в Сирии

Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации

05:04
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы из Идлиба. Архивное фото
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы из Идлиба. Архивное фото
ДАМАСК, 20 июн - РИА Новости. Лагерь Харджилла в сирийской провинции Риф-Дамаск принял беженцев из Идлибской зоны деэскалации, где продолжаются боевые действия, люди получили медицинскую помощь, питание и пособие на проживание, сообщил журналистам глава управы района Харджилла Абдурахман Хазиб.
"Когда люди бежали из своих домов, они даже не успели с собой ничего взять. Когда они пришли в наш лагерь, у беженцев не было других вещей, кроме тех, что были на них. Власти провинции отреагировали моментально - люди обеспечены всем необходимым. Даже получают пособие, небольшое, правда, но все же получают", - сказал он.
В лагере временно разместились почти полторы тысячи человек - все они бежали из Идлиба, после того, как район был захвачен боевиками. В лагере Харджилла люди смогли получить нормальную медицинскую помощь - для людей работает поликлиника. "Приходят сюда с обычными жалобами - у кого-то голова болит, у кого-то сахарный диабет. Когда прохладно, то на простуду жалуются, трудных случаев, как было поначалу, уже нет", - говорит врач Харжилла Вияс Баут.
Исмаил Ибрагим Шакуль до войны занимался сельским хозяйством - значительная часть выращенной продукции уходила на экспорт. Его большая семья из 25 детей и внуков бежала из Идлиба после того, как город захватили террористы.
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"У нас там была своя земля, на которой росли оливковые сады. У нас там был свой дом, свое большое хозяйство. Мы все бросили, потому что вынуждены были бежать. Даже не знаю, что там сейчас", - вспоминает он.
Беженец Али Ибрахим Хаммед надеется в скором времени вернуться домой, в его дом во время боевых действий попала ракета - здание было полностью разрушено. Мама погибла сразу, а сам он остался без руки. "Даст бог, скоро этот кошмар закончится, мы вернемся, восстановим все и заживем прежней жизнью", - надеется Али.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*.
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Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Дамаск (мухафаза)СирияВ мире
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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