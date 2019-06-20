Центр "Тюлень" в Приморье выпустил последних спасенных детенышей ларг

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье закрыл сезон 2019 года, выпустив последних спасенных за последние месяцы детенышей ларг, сообщает центр в Facebook.

Там опубликованы видео выпуска двух детенышей: животные ползут по берегу и забираются в воду.

"Сегодня официально закрыт наш тюлений сезон-2019. Выпустили последних двух тюленят - Патрокла Владимировича и Евгения … Долгой вам жизни в море. Вы с ним уже неплохо ладите, несмотря на неопытность", - написала директор центр Лора Белоиван.

Она отметила, что в следующем году в центре будет новое бассейновое и другое оборудование.

Ранее в этом году сотрудники центра выпустили несколько тюленят, в том числе Гештальта и Бомболу, которых спасли от собак на льдине во Владивостоке.