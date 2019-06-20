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РИА Новости

Центр "Тюлень" в Приморье выпустил последних спасенных детенышей ларг

05:00
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДетеныш ларги (пятнистого тюленя). Архивное фото
Детеныш ларги (пятнистого тюленя). Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Детеныш ларги (пятнистого тюленя). Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье закрыл сезон 2019 года, выпустив последних спасенных за последние месяцы детенышей ларг, сообщает центр в Facebook.
Там опубликованы видео выпуска двух детенышей: животные ползут по берегу и забираются в воду.
"Сегодня официально закрыт наш тюлений сезон-2019. Выпустили последних двух тюленят - Патрокла Владимировича и Евгения … Долгой вам жизни в море. Вы с ним уже неплохо ладите, несмотря на неопытность", - написала директор центр Лора Белоиван.
Она отметила, что в следующем году в центре будет новое бассейновое и другое оборудование.
Ранее в этом году сотрудники центра выпустили несколько тюленят, в том числе Гештальта и Бомболу, которых спасли от собак на льдине во Владивостоке.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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