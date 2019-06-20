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РИА Новости

США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17

04:15
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности четверых граждан, которых международное следствие, чьи выводы ранее в РФ называли голословными, считает подозреваемыми в деле о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году.
"Мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН, чтобы все подозреваемые были привлечены к ответственности, и все страны полностью сотрудничали в установлении того, кто за это ответственен … Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию СБ ООН 2166 от 2014 года и обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены обвинения и которые в настоящее время находятся в России, были привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении Помпео.
По его словам, США приветствуют результаты международного следствия и поддерживают его.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
14 мая, 18:53
Политолог: уберите обвинения в адрес России по MH17 ‒ и все рассыплетсяАвтор статьи в немецком издании Heise удивился, что никто не обвиняет Украину в гибели под Донецком в 2014 году малайзийского лайнера. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, кому и зачем нужны обвинения в адрес России.
В среду, 19 июня, международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что проведенные российскими специалистами экспертизы доказали сфальсифицированность видеоматериалов, на которые опирается Совместная следственная группа.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
25 марта, 16:45
Мнение: есть то, что однозначно делает Украину виновной в катастрофе MH17Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал виновных в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал свой взгляд на ситуацию.
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Майк ПомпеоMH17. РасследованиеРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
К ответственности привлекают не подозреваемых, а виновных... но помпею это никто не объяснил...
20 июня, 05:00
Петр Грин
1610000
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