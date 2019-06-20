ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей нужны еще 54 миллиона долларов, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК).

Согласно документу, организации необходимо 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке, из которых получены были только 44 миллиона. "Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне", - говорится в заявлении организации.

ВОЗ добавляет, что "партнеры также сталкиваются с недостатком средств, что ведет к сокращению или остановке работы".

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.