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РИА Новости

ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго

03:58
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей нужны еще 54 миллиона долларов, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК).
Согласно документу, организации необходимо 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке, из которых получены были только 44 миллиона. "Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне", - говорится в заявлении организации.
ВОЗ добавляет, что "партнеры также сталкиваются с недостатком средств, что ведет к сокращению или остановке работы".
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. Всего в республике были зарегистрированы 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки.
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вирус ЭболаВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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