National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400

Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф" Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.