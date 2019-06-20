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РИА Новости

National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400

03:50
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и их союзникам по НАТО следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.
Издание подчеркивает, что комплекс обладает целым рядом стратегических преимуществ.
Во-первых, прибыль от продажи ЗРК: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует диверсификации экономики и создает базу для модернизации вооружения.
Во-вторых, престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.
Зенитные ракетные системы С-400
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Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
В-третьих, установление и развитие связей со странами — покупателями С-400, поскольку, помимо приобретения ЗРК, надо обучить военнослужащих работе с ним и проводить техническое обслуживание.
И в заключение — возможность использования ЗРК в "гибридной войне". Так, пишет издание, продажа С-400 Турции уже привела к расколу в НАТО. Если сделка будет полностью завершена, Москва разместит системы с мощными РЛС на территории альянса.
Издание подчеркивает, что Вашингтон не зря угрожает Анкаре санкциями и исключением из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия. Турецкие власти подчеркивают, что не откажутся от покупки C-400.
Зенитная ракетная система С-400: российский Триумф
30 августа 2012, 10:00
Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
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С-400 «Триумф»НАТОРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Там где есть С-400 там не летают разносчики демократии)))
20 июня, 05:58
Ловец Троллей
2500001
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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