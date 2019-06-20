National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США и их союзникам по НАТО следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.
Издание подчеркивает, что комплекс обладает целым рядом стратегических преимуществ.
Во-первых, прибыль от продажи ЗРК: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Это способствует диверсификации экономики и создает базу для модернизации вооружения.
Во-вторых, престиж и мировой статус России как разработчика продвинутых систем вооружения.
В-третьих, установление и развитие связей со странами — покупателями С-400, поскольку, помимо приобретения ЗРК, надо обучить военнослужащих работе с ним и проводить техническое обслуживание.
И в заключение — возможность использования ЗРК в "гибридной войне". Так, пишет издание, продажа С-400 Турции уже привела к расколу в НАТО. Если сделка будет полностью завершена, Москва разместит системы с мощными РЛС на территории альянса.
Издание подчеркивает, что Вашингтон не зря угрожает Анкаре санкциями и исключением из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия. Турецкие власти подчеркивают, что не откажутся от покупки C-400.
30 августа 2012, 10:00Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.