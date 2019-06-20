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РИА Новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8

03:34
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в среду в 23.15 по времени UTC (02.15 четверга мск) в 199 километрах к северо-западу от города Сола. Очаг залегал на глубине 20,9 километра.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.
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