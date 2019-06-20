У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья одного из островов тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в среду в 23.15 по времени UTC (02.15 четверга мск) в 199 километрах к северо-западу от города Сола. Очаг залегал на глубине 20,9 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.