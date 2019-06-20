Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство россиян (62%) знают дату и время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Прямая линия пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по смс.

Согласно данным исследования, 62% респондентов хорошо знают дату и время прямой линии. Еще четверть (25%) "что-то слышали, но не знают, когда она будет проводиться".

Впервые от интервьюера об этом услышали 13% граждан.

В материалах отмечается, что россияне информированы о способах задать вопрос президенту: 65% слышали, что можно позвонить по телефону, 47% среди возможностей задать вопрос перечислили отправку смс, 41% - сообщение в социальных сетях ("Одноклассники", "Вконтакте"), 40% - сайт "Москва-Путину.рф". Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.