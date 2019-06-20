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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным

03:22
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКурсанты Севастопольского президентского кадетского училища смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Архивное фото
Курсанты Севастопольского президентского кадетского училища смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство россиян (62%) знают дату и время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Прямая линия пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по смс.
Согласно данным исследования, 62% респондентов хорошо знают дату и время прямой линии. Еще четверть (25%) "что-то слышали, но не знают, когда она будет проводиться".
Впервые от интервьюера об этом услышали 13% граждан.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина
В материалах отмечается, что россияне информированы о способах задать вопрос президенту: 65% слышали, что можно позвонить по телефону, 47% среди возможностей задать вопрос перечислили отправку смс, 41% - сообщение в социальных сетях ("Одноклассники", "Вконтакте"), 40% - сайт "Москва-Путину.рф". Респонденты могли дать несколько вариантов ответа.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
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Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
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Прямая линия с Владимиром Путиным"Общественные мнения"Прямая линия с Владимиром ПутинымВЦИОМВладимир ПутинРоссияОбщество
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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