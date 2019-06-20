Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ученые подтвердили, что 53,9 градуса жары, зафиксированные в 2016 году в Кувейте, заняли первое месте среди наблюдаемых в Азии показателей температур и третью строчку среди мировых рекордов жары на всю историю наблюдений, говорится в сообщении Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"ВМО подтвердил, что 53,9 градуса жары в Митрибахе (Кувейт) 21 июля 2016 стали самым высоким показателем температуры когда-либо зафиксированном в Азии и третьем среди самых теплых температур, наблюдаемых на Земле. Кроме того, ученые подтвердили, что 4 строчку в списке температурных рекордов занимает 53,7 градусов жары, которые наблюдали в Турбате (Пакистан) 28 мая 2017 года",- сообщается в Twitter ВМО.

WMO has verified temperature of 53.9°C at Mitribah, Kuwait, 21.7.2016 as the highest temperature ever recorded for Asia, and 3rd warmest temperature on record globally. It also verified temperature of 53.7°C at Turbat, Pakistan, 28.5.2017 as 4th warmest. https://t.co/dGn1NnGcHQ pic.twitter.com/erhnitLiFq — WMO | OMM (@WMO) June 18, 2019

Как пояснил главный докладчик ВМО по климатическим и погодным экстремальным явлениям, научная работа по подтверждению температурного экстремума показала современные возможности метеорологов по получению и колировке информации от разных датчиков.