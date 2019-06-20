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РИА Новости

Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря

03:11
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Инспекционно-досмотровый комплекс на железнодорожной составляющей Крымского моста будет сдан к декабрю, оборудование уже подготовлено, заявил РИА Новости руководитель проекта, советник гендиректора холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") Константин Фурсиков.
В пятницу, 14 июня, стало известно, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив, продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения.
"Мы являемся исполнителями в части выполнения работ по оснащению технологического оборудования ИДК. Как только заказчик предоставит строительную готовность объекта, мы готовы к проведению работ. На сегодняшний день срок сдачи объекта, железнодорожного инспекционно-досмотрового комплекса – декабрь 2019 года", - сказал собеседник.
"Если строительную готовность предоставят раньше, мы готовы к проведению работ, так как оборудование у нас уже готово и часть его уже доставлена на объект", - добавил Фурсиков.
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Он отметил, что "Росэлектроника" разработала и производит целую линейку инспекционно-досмотровых комплексов для контроля грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, а также контроля самих транспортных средств - чтобы выявлять товары, запрещенных к обороту на территории России.
"На сегодняшний день холдинг производит мобильные, стационарные автомобильные и железнодорожные ИДК. Уже завершена разработка нового типа стационарных комплексов - портального ИДК, который позволит проводить досмотр автомобилей на скорости до 10 километров в час, что может в разы увеличить пропускную способность", - сказал Фурсиков.
По его словам, помимо контроля в пунктах пропуска инспекционные комплексы применяются для обеспечения безопасности на объектах критической инфраструктуры. "В данном случае мы можем сказать об обеспечении безопасности Крымского моста. На сегодняшний день там установлены автомобильные досмотровые комплексы, а также готовятся к сдаче два стационарных ИДК для контроля грузовых железнодорожных составов", - рассказал собеседник агентства.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
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