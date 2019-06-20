ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Прямая линия пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по смс.

Согласно исследованию, внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца прямой линии намерены 29% россиян. Еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.

Не будут следить за прямой линией 10% опрошенных.

Еще не решили, следить ли за программой, 1% респондентов, а 13% не ответили на этот вопрос.

Подавляющему большинству (77%) опрошенных интересно послушать выступление президента и его ответы на вопросы. Скорее не интересно – 22%, а 1% затруднились ответить.