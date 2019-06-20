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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

03:08
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТрансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Прямая линия пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 миллиона вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 тысячи по смс.
Согласно исследованию, внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца прямой линии намерены 29% россиян. Еще 12% планируют посмотреть отдельные фрагменты, а 34% не собираются смотреть программу в прямом эфире, но намерены узнавать об основных вопросах и ответах из новостей, газет и интернета.
Не будут следить за прямой линией 10% опрошенных.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
00:04
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
Еще не решили, следить ли за программой, 1% респондентов, а 13% не ответили на этот вопрос.
Подавляющему большинству (77%) опрошенных интересно послушать выступление президента и его ответы на вопросы. Скорее не интересно – 22%, а 1% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
00:04
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
9120062
Обсудить 9
Прямая линия с Владимиром Путиным"Общественные мнения"Прямая линия с Владимиром ПутинымВЦИОМВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
75% это по той самой новой методике опроса?
20 июня, 07:28
Roman Akulov
2080000
Давно никому не интересны сие мероприятия.. Пустые слова из года в год.. Что не поднимется пенсионный возраст, что идет борьба с бедностью и тд..что-нибудь выполнилось? Нет.. И какой интерес у граждан России может быть к разговорам этого человека?
20 июня, 07:43
maksimarvin
1900000
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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