"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новая расширенная версия американского фантастического боевика "Мстители: Финал" выйдет в прокат в кинотеатрах на следующей неделе, заявил глава компании Marvel Studios Кевин Файги.
По его словам, в новую версию будут добавлены сцены, не вошедшие в первый фильм. "Мы делаем это. Я не знаю, было ли это объявлено... Да, мы сделаем это на следующих выходных", - приводит слова Файги портал comicbook.com.
Портал отмечает, что зрители смогут еще раз посмотреть финал "Мстителей" перед выходом на экраны картины "Человек-паук: Вдали от дома".
По информации портала, "Мстители: Финал" собрали 2,743 миллиарда долларов в прокате, уступив по сборам "Аватару" Джеймса Кэмерона, установившему рекорд по сборам в 2,788 миллиарда долларов.
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