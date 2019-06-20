Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн - РИА Новости. Аргентина на следующей неделе может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС, сообщили РИА Новости источники в окружении президента латиноамериканской страны.

"Возможно, будет подписано соглашение, для этого едет Маркос Пенья (глава аргентинского правительства – ред.)", - сказал один из собеседников агентства.

Председатель кабмина приедет во вторник в Пекин, где он встретится с представителями правительства Китая, чтобы прояснить все детали соглашения.

В рамках заседания межправительственной комиссии России и Аргентины, которая прошла в конце мая в Буэнос-Айресе, латиноамериканская сторона предложила в ближайшее время провести в России рабочие группы по строительству АЭС малой и большой мощности.