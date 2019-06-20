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РИА Новости

Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС

02:36
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн - РИА Новости. Аргентина на следующей неделе может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС, сообщили РИА Новости источники в окружении президента латиноамериканской страны.
"Возможно, будет подписано соглашение, для этого едет Маркос Пенья (глава аргентинского правительства – ред.)", - сказал один из собеседников агентства.
Председатель кабмина приедет во вторник в Пекин, где он встретится с представителями правительства Китая, чтобы прояснить все детали соглашения.
В рамках заседания межправительственной комиссии России и Аргентины, которая прошла в конце мая в Буэнос-Айресе, латиноамериканская сторона предложила в ближайшее время провести в России рабочие группы по строительству АЭС малой и большой мощности.
Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении работы в рамках стратегических документов по российско-аргентинскому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии, которые были подписаны во время визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес в конце ноября-начале декабря 2018 года.
Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев и министр государственной казны Аргентинской Республики Николас Духовне (слева направо на первом плане) на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-аргентинских переговоров
2 декабря 2018, 10:43Ядерные технологии
Россия и Аргентина подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
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АргентинаКитайЭкономика
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