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РИА Новости

Huawei справится с убытками из-за санкций США, заявил основатель компании

02:25
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что компания справится с убытками из-за введенных США ограничительных мер.
"Я не вижу проблемы, потому что на китайском рынке не произошел спад потребительского бизнеса", - заявил Жэнь Чжэнфэй. "Снижение может произойти за рубежом. В худшем случае оно составит 40%, но сейчас оно менее 20%", - отметил он.
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Архивное фото
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"Мы не знаем, какой будет рост к концу года. Но верим, что (недополученный доход - ред.) в 30 миллиардов долларов не станет серьезной проблемой", - отметил основатель Huawei. По словам Жэнь Чжэнфэя, прогноз о сокращении выручки компании по отношению к планам не вызывает озабоченности, так как в этом году компания достигнет выручки в 100 миллиардов долларов.
Жэнь Чжэнфэй заявил в понедельник, что Huawei из-за введенных США ограничительных мер снизит свои производственные мощности, в результате выручка китайской компании в ближайшие два года может сократиться на 30 миллиардов долларов относительно прогнозов. Он отметил, что ожидает, что бизнес снова будет "набирать обороты" после 2020 года.
Согласно данным, опубликованным на сайте компании, выручка Huawei в 2018 году составила 721,2 миллиарда юаней (104,16 миллиарда долларов), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
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