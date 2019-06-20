Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой

Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA, или T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.