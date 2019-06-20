Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США вряд ли примут какие-либо меры против саудовских высокопоставленных официальных лиц, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана, по рекомендациям доклада ООН об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости адвокат-правозащитник Фрэнсис Бойл.

Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи, где содержался призыв к США провести расследование ФБР, а также ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии. Представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.

"Я не думаю, что этот доклад ООН будет иметь значение для администрации (президента США Дональда) Трампа. Наследный принц (Саудовской Аравии – ред.) – человек Трампа в Заливе", - сообщил Бойл.

По словам Бойла, Турция должна будет возглавить любую возможную инициативу, чтобы привлечь саудовских официальных лиц к ответственности за убийство Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.