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РИА Новости

Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи

02:17
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США вряд ли примут какие-либо меры против саудовских высокопоставленных официальных лиц, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана, по рекомендациям доклада ООН об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости адвокат-правозащитник Фрэнсис Бойл.
Ранее был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи, где содержался призыв к США провести расследование ФБР, а также ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии. Представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.
"Я не думаю, что этот доклад ООН будет иметь значение для администрации (президента США Дональда) Трампа. Наследный принц (Саудовской Аравии – ред.) – человек Трампа в Заливе", - сообщил Бойл.
По словам Бойла, Турция должна будет возглавить любую возможную инициативу, чтобы привлечь саудовских официальных лиц к ответственности за убийство Хашукджи.
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияООНСШАВ мире
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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