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РИА Новости

Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании

02:06
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© AP Photo / Vincent YuОснователь и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Архивное фото
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Yu
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что банки, находящиеся в центре расследования США по делу Huawei, знали о деятельности компании, которая, по их утверждению, сделала их причастными к нарушению антииранских санкций.
Ранее в декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что банк HSBC был одним из по меньшей мере четырех международных банков, которые руководители Huawei предположительно вводили в заблуждение по поводу связи со Skycom Tech - гонконгской компанией, действующей в Иране.
Жэнь Чжэнфэй заявил, что банки "в полной мере знали обо всех бизнес-активностях" компании.
Он отметил, что его дочь Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде финдиректор Huawei, встречалась с представителями одного из банков. "Моя дочь была в кафе и сказала что-то банковским чиновникам. Нам нужно поговорить с человеком, который пил кофе с Мэн", - приводит телеканал слова основателя Huawei.
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По его словам, если бы эти факты были обнародованы, "дело было бы предельно ясным".
Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.
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