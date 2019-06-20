В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров

Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграме видео жесткой посадки самолета 18 июня.

На кадрах видно, как самолет резко ударяется об землю и снова идет на взлет. При этом в момент соприкосновения с взлетно-посадочной полосой слышны крики пассажиров.

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна — Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!" — написал артист.

Однако в пресс-службах компании S7 и аэропорта Домодедово опровергли информацию о жесткой посадке самолета, на котором летел Киркоров.