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РИА Новости

В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров

02:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров опубликовал в своем инстаграме видео жесткой посадки самолета 18 июня.
На кадрах видно, как самолет резко ударяется об землю и снова идет на взлет. При этом в момент соприкосновения с взлетно-посадочной полосой слышны крики пассажиров.

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна — Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!" — написал артист.

Однако в пресс-службах компании S7 и аэропорта Домодедово опровергли информацию о жесткой посадке самолета, на котором летел Киркоров.
По словам представителей авиаперевозчика, пилот принял решение пойти на второй круг из-за сильного ветра, после чего посадил самолет в штатном режиме.
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Филипп КиркоровМосква
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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