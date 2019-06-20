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РИА Новости

Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными

01:30
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© Фото : Weber CountyОлег Тищенко. Архивное фото
Олег Тищенко. Архивное фото
© Фото : Weber County
Олег Тищенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Посольство России в США назвало надуманными обвинения в контрабанде документации к военным самолетам, за которые разработчик компьютерных игр россиянин Олег Тищенко получил год тюрьмы.
"Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей. Призываем отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран", - говорится в заявлении.
Дипломаты напоминают, что с учетом уже отбытого срока Тищенко уже в день приговора - в среду - был передан иммиграционным властям США в зале суда для его последующей депортации.
"В настоящее время он направляется на родину. В период нахождения О.М.Тищенко в тюрьме г. Солт-Лейк-Сити (шт. Юта) посольство постоянно поддерживало с ним связь, отстаивало его права и законные интересы, добиваясь смягчения условий пребывания в заключении. Со своей стороны проконтролируем процесс депортации россиянина в Россию", - сообщают дипломаты.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
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Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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