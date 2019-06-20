Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Посольство России в США назвало надуманными обвинения в контрабанде документации к военным самолетам, за которые разработчик компьютерных игр россиянин Олег Тищенко получил год тюрьмы.

"Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению (контрабанда продукции военного назначения) осуждён доставленный ранее из Грузии в США О.М. Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей. Призываем отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран", - говорится в заявлении.

Дипломаты напоминают, что с учетом уже отбытого срока Тищенко уже в день приговора - в среду - был передан иммиграционным властям США в зале суда для его последующей депортации.