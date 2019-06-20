Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее в начале XXI века по сравнению с тем, что было в конце XX века, свидетельствуют данные исследования, опубликованные журналом Таяние ледников Гималаев происходит в два раза быстрее в начале XXI века по сравнению с тем, что было в конце XX века, свидетельствуют данные исследования, опубликованные журналом Science Advances

"Наши результаты показывают, что ледники в Гималаях претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века", - говорится в исследовании.

По данным исследования, причиной ускорения процесса таяния ледников в Гималаях могло стать потепление в регионе, зафиксированное метеорологическими станциями. Как отмечается в исследовании, средняя температура воздуха выросла на один градус по Цельсию в 2000-2016 годах по сравнению с данными последней четверти прошлого века.